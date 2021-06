DIRECT DIABLES - Les Diables Rouges seront vaccinés en priorité

Les Diables Rouges espèrent remporter l'Euro 2020. Suivez leur parcours en direct: les pépites des réseaux sociaux, nos commentaires, des éditos, les dernières infos.

Le tournoi de l'Euro 2020 démarre vendredi prochain, soit dans 5 jours. Le match des Diables Rouges contre la Russie aura lieu dès le lendemain, le samedi 12 juin. La préparation de nos joueurs avance au centre national de Tubize. Quant aux supporters, ils sont nombreux à préparer leur bon plan pour regarder les matchs dans une ambiance festive. Suivez toute l'actualité de nos Diables heure par heure avec notre DIRECT.

22h00 - Info | LE DANEMARK S'IMPOSE CONTRE LA BOSNIE

Deuxième adversaire de la Belgique à l'Euro (17 juin à Copenhague), le Danemark a battu la Bosnie 2-0 dimanche à Brøndby. Martin Braithwaite (18e, 1-0) et Andreas Cornelius (74e, 2-0) ont signé la victoire des Vikings.

18h45 - Info | LES PRONOS DE NOTRE JURY

Nous avons demandé à nos trois chroniqueurs, Alexandre, Renaud et Philippe une brève analyse avant la rencontre de ce soir. Dans la vidéo ci-dessOus, ils répondent aux 4 questions suivantes: Quel est votre pronostic ?, Qu'est-ce qui vous donne confiance ?, Une crainte ? et Quels sont les deux Diables dont vous attendez le plus ?

17h00 - Info | VACCINATION DES DIABLES

Les Diables Rouges seront vaccinés en priorité. Le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke a posé une condition: "On nous a fait une promesse, que tous les Diables Rouges se feraient vacciner", a-t-il notamment indiqué dimanche (lire l'article complet).

10h00 - Info | LA COMPO PROBABLE POUR CE SOIR

Les Diables Rouges vont entamer contre la Croatie, vice-championne du monde, leur dernière ligne droite vers l'Euro dimanche soir (20h45) à l'occasion de leur dernier match de préparation pour le tournoi continental. Estimant que son équipe avait joué de manière "trop douce" contre la Grèce jeudi (1-1), Roberto Martinez voudra voir sa phalange afficher un visage différent. "Nous devons passer un palier. Je veux nous voir compétitifs dans les deux rectangles", a-t-il lancé samedi en conférence de presse. Pour retrouver une assise défensive qui a souvent fait défaut jeudi, le technicien espagnol donnera du temps de jeu à Jan Vertonghen et Thomas Vermaelen, au repos contre la Grèce. Ils devraient jouer aux côtés de Toby Alderweireld, prenant les places de Jason Denayer et Dedryck Boyata. Le défenseur central du Hertha Berlin était d'ailleurs le seul Diable absent de l'entraînement samedi. Victime d'un coup, il bénéficiera de repos pour "quelques jours". Thibaut Courtois devrait lui retrouver sa place dans les buts.

Également absents au coup d'envoi jeudi, Timothy Castagne et Youri Tielemans devraient faire leur retour dans le onze de base. Il sera intéressant de voir qui de Leander Dendoncker ou Dennis Praet sera choisi par Martinez pour former la paire de l'entrejeu avec Tielemans.

À une semaine de l'entrée en lice des Diables à l'Euro, contre la Russie le 12 juin à Saint-Pétersbourg, ce sont surtout Axel Witsel, Kevin De Bruyne et Eden Hazard qui occupent le centre des discussions. Le premier, gravement blessé au tendon d'Achille en janvier, ne jouera pas avant le troisième match de groupes à l'Euro s'il venait à être repris. La décision ne tombera pas avant le 11 juin. De Bruyne s'est fait opérer samedi de l'orbite après son choc subi en finale de la Ligue des Champions et rejoindra le groupe lundi à Tubize. Il pourrait être en mesure d'évoluer sans masque à l'Euro. Enfin, Eden Hazard, qui se remet d'une blessure à la cuisse, devrait jouer quinze à vingt minutes dimanche, signant son retour en équipe nationale après plus d'un an et demi d'absence.

Le dernier duel contre la Croatie constitue assurément un grand souvenir pour les fans de football. En octobre 2013, Romelu Lukaku avait planté un doublé au stade Maksimir de Zagreb, permettant aux Diables Rouges de se qualifier pour le Mondial 2014 au Brésil douze ans après leur dernier tournoi.

Voici la compo probable: Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Castagne, Tielemans, Dendoncker (ou Praet), T. Hazard, Mertens, Carrasco, Lukaku.

L'INFO D'HIER SOIR - EDEN HAZARD ET WITSEL S'ENTRAÎNENT, PAS BOYATA

Roberto Martinez a dispensé samedi soir un ultime entraînement à la veille de la dernière rencontre de préparation face à la Croatie dimanche au Stade Roi Baudouin (20h45). Eden Hazard et Axel Witsel étaient présents lors des quinze minutes ouvertes à la presse alors qu'un joueur manquait à l'appel: Dedryck Boyata.

Le défenseur va bénéficier de "quelques jours de repos", a écrit l'équipe nationale sur Twitter samedi soir. Le joueur du Hertha Berlin, qui a disputé les 90 minutes du match jeudi contre la Grèce, souffre "d'un coup" et ne jouera donc pas le match de dimanche contre les vice-champions du monde.