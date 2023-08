Domenico Tedesco doit composer une sélection sans Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne

Domenico Tedesco dévoilera vendredi midi, à Tubize, sa sélection pour les prochaines rencontres des Diables Rouges, en Azerbaïdjan (samedi 9 septembre) et contre l'Estonie à Bruxelles (mardi 12), en qualifications à l'Euro 2024. Un double rendez-vous très abordable, mais les absences sur blessure du gardien Thibaut Courtois et du capitaine Kevin De Bruyne promettent des nuits agitées au sélectionneur. A cela s'ajoute l'été compliqué vécu par Romelu Lukaku, qui a finalement trouvé un point de chute à l'AS Rome, mais dont la préparation était loin d'être idéale.

Courtois et De Bruyne étant absents pour plusieurs mois, les Diables devront apprendre à jouer sans ces deux cadres. Au poste de gardien, la doublure logique de Courtois se nomme Koen Casteels, titulaire indiscutable en Bundesliga depuis de nombreuses années et prêt à saisir l'opportunité. Le remplacement de De Bruyne s'annonce plus compliqué. D'autant que d'autres joueurs de l'entrejeu, comme Youri Tielemans, Leander Dendoncker et Roméo Lavia ont très peu, voire pas du tout, joué depuis le début de la saison. La bonne nouvelle pour Tedesco, c'est le retour d'Amadou Onana, absent du dernier rassemblement sur blessure.

En attaque aussi, Lukaku n'a pas encore disputé la moindre minute. Mais là, Tedesco pourra compter sur Loïs Openda, qui a très bien commencé avec Leipzig, marquant deux buts lors des deux premières journées de championnat.