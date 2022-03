(Belga) Eden Hazard va subir une petite intervention chirurgicale a annoncé vendredi son club de Real Madrid. Il "sera opéré dans les prochains jours pour retirer la plaque d'ostéosynthèse de son péroné droit", précisent les leaders actuels de la Liga.

L'habituel capitaine des Diables Rouges a subi une première sérieuse blessure à la cheville le 26 novembre 2019, à la suite d'un tackle de Thomas Meunier lors du match de Ligue des Champions entre le PSG et le Real. En mars 2020, une première opération avait été nécessaire pour la consolider et une plaque avait été posée à cette occasion. Une nouvelle opération avait été évoquée en mars 2021 mais n'avait finalement pas été effectuée. Eden Hazard, 31 ans, arrivé le 1er juillet 2019 au Real Madrid, n'a joué cette saison que 22 matchs, 17 en championnat, et n'a inscrit qu'un but et donné deux assists. sa dernière apparition date du 19 février contre Alavés. En près de trois saisons, il compte à peine 65 rencontres sous la vareuse des Madrilènes pour 6 buts inscrits et 10 assists donnés. (Belga)