"Ils ont été vendus en moins d'une seconde", "On est submergés": immense succès pour les derniers tickets des 20 km de Bruxelles

Cette année, le succès de la course a été tout bonnement phénoménal. "Le 26 mars, en voyant le succès, on a fermé les inscriptions pour permettre aux équipes caritatives de s'inscrire", détaille Carine Verstaeten.

Cette 44e édition des 20 km de Bruxelles bat déjà tous les records. Le succès populaire de la course bruxelloise a atteint un niveau encore jamais vu par les organisateurs. Carine Verstraeten, une des créatrices de la course, est encore sous le choc : "Nous sommes complètement submergés. Je ne comprends pas ce qu'il se passe."

Plus tard, il a été communiqué, toujours via le même canal, que les derniers billets restants seront vendus le 2 mai, à 9h du matin. Les runners étaient donc dans les starting-blocks, prêts à décrocher leur dossard.

"Les inscriptions individuelles pour les "20km de Bruxelles" sont temporairement fermées ! Mais no stress, il y a encore une chance de participer à la course. Les derniers dossards seront mis en vente au début du mois de mai.", pouvait-on lire sur la page Facebook de l'événement.

Des réactions qui blessent les organisateurs. "Ça m'a fait beaucoup de peine", regrette Carine Verstraeten. "Je ne sais pas ce qu'est ce que ce vent de négativisme, je pense que ça reflète notre société actuelle. Les gens ne se rendent pas compte que si on prend trop de monde, on risque d'être encore plus critiqués. C'est une question de sécurité."

Petit événement à ses origines, la course bruxelloise est aujourd'hui devenue un événement phare. Les 20 km sont à présent si populaires, qu'"on arrive à un niveau du marathon de Londres ou de New York."

Le mécontentement sur les réseaux sociaux démontre dans le même temps de l'engouement qu'il y a autour de cet événement. Les autorités en sont bien conscientes et oeuvrent avec les organisateurs pour que cette course soit une réussite. Mais devant une popularité toujours plus gandissante, il va peut être falloir faire évoluer encore la course. "On bloque déjà Bruxelles pendant 5h, plus le nettoyage", détaille la fondatrice de la course. "Est-ce qu'il faut qu'on bloque la ville toute la journée ? C'est un débat qu'on peut avoir avec les autorités".

Pour que les 20 km de Bruxelles restent cette fête qui fait son succès, il est nécessaire de bien préparer cet agrandissement, et pas juste accepter plus d'inscriptions. "On ne peut pas agrandir les tunnels", regrette encore Carine Verstraeten.

L'année prochaine, la course fêtera sa 45e édition. Un anniversaire qui vaudra la peine d'être vécu, promet l'organisatrice.

Avis aux amateurs : bloquez déjà votre dimanche 25 mai 2025. Les inscriptions seront ouvertes dans le courant de la mi-mars 2025.