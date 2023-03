Frank Vercauteren, directeur technique de l'Union belge: "C'est un nouveau départ"

Interrogé sur cette vision, le directeur technique de l'Union belge est resté dans son rôle: "Ce n'est pas à moi de le dire. Il faut d'abord en parler aux joueurs. C'est un nouveau départ. Ce qui s'est passé au Qatar est le passé. On ne va plus en parler."

"Mon rôle est très large si on regarde la description de fonction. Je couvre toutes les équipes : des jeunes aux femmes. Mais je ne suis pas coach. Je ne fais pas son job", a-t-il précisé. "Je fais partie d'un team. J'apporte une aide sportive au coach. Nous sommes sur la même ligne. Cela n'empêche pas la discussion. Chacun donne son opinion et lui fait le choix. Il est clair que l'entraîneur a le pouvoir de déterminer lui-même sa vision", a-t-il précisé à propos du successeur de Roberto Martinez.

Plus loquace sur la philosophie de jeu vendredi en Suède, Frank Vercauteren a précisé : "On doit voir ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Ne pas demander des choses qu'on ne peut pas réaliser. Il faudra très bien préparer le match, le plan est clair. Ce n'est pas évident avec (seulement) deux entraînements collectifs."

Car si le staff technique a changé, et si plusieurs joueurs cadres ont renoncé, l'ambition des Diables Rouges demeure identique: "se qualifier pour l'Euro 2024 et aller le plus loin possible dans la compétition. Le chemin ne sera pas facile. On doit se concentrer sur ce qu'on doit faire pour gagner vendredi."