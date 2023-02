Jan Vertonghen et les Diables Rouges: "Parfois, vous avez besoin de nouveaux incitants"

Jan Vertonghen, 35 ans et 145 sélections au compteur, ne pense pas à quitter les Diables rouges et s'attend à se voir présenter son septième sélectionneur l'Italo-allemand Domenico Tedesco, qui n'a que deux ans de plus.

Tedesco est le successeur de Roberto Martinez, qui a quitté ses fonctions après l'élimination au premier tour de la Coupe du monde au Qatar. "De temps en temps, ce n'est pas mauvais s'il se passe quelque chose, parfois vous avez besoin de nouveaux stimuli", a déclaré le recordman des sélections. "Nous avons eu une courte préparation et le match contre l'Égypte n'était déjà pas bon. Cette dynamique s'est poursuivie pendant la compétition. Lors des deux premiers matches, nous n'avons pas trouvé la solution et nous avons été sortis après le duel contre la Croatie. Bien sûr, j'aurais préféré prolonger notre séjour au Qatar, mais d'un autre côté, chaque inconvénient a son avantage. On s'est vite départi de la qualité, qui avait toujours été présente les années précédentes."

Entre-temps, Tedesco a déjà contacté le conseil des joueurs, les sept capitaines de l'équipe nationale. Il leur a envoyé, et à Vertonghen aussi donc, un message. "Je pense qu'il sonde, même si bien sûr, c'était agréable de recevoir un message de sa part. Je suis clairement prêt à relever le défi. Si je ne me trompe pas, Giorgio Chiellini a également remporté un joli prix avec l'Italie (championnat d'Europe en 2021, ndlr) à l'âge de 35-36 ans. L'entraîneur doit juste opter pour la meilleure équipe et regarder match par match. Cela ne veut de toute façon pas dire que les joueurs retenus en mars seront présents à l'Euro l'année prochaine."