Jan Vertonghen révèle pourquoi il a menacé Léandro Trossard après son superbe but (vidéo)

Mercredi soir, les Diables Rouges ont régalé leur public en dominant la Pologne 6-1. Auteur d'un doublé, Léandro trossard a fait fort en remplaçant Eden Hazard à la 73e minute.

Le joueur de Brighton s'est même offert un superbe but en pleine lucarne au moment de porter le score à 4-1.

Un but qui semble un brin chanceux, à l'image du but de Jan Vertonghen contre le Japon à la Coupe du monde 2018. Le joueur semble envoyer un centre qui termine dans les filets adverses. C'est d'ailleurs certainement ce à quoi Jan Vertonghen a pensé au moment du but de son équipier. Le joueur de Benfica est directement venu trouver son partenaire en le pointant du doigt.

Le débat sur la volonté ou pas d'inscrire ce but s'est prolongé après la rencontre.

Nos confrères néerlandophones de Het Laatste Nieuws, ont creusé cette histoire et ont découvert ce que le Diable le plus capé de l'histoire a dit à son coéquipier. "Je ne veux pas lire demain dans la presse que c'était intentionnel", aurait ainsi prévenu Vertonghen qui ne croyait pas une seule seconde à l'intention de but de son équipier.