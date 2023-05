"Je prends de la mélatonine pour m'endormir plus facilement": Loïs Openda dévoile les secrets de sa réussite

Et rien n'est laissé au hasard :"On parle beaucoup du repos, d'avoir un minimum de sept à huit heures de sommeil. Il m'arrive de faire une micro-sieste dans la journée. Pas plus de vingt minutes pour ne pas développer de la fatigue supplémentaire. Le soir, je porte des lunettes orange pour la lumière des écrans."

Comme pour chaque sportif de haut niveau, le sommeil est évidemment très important :"Avant de m'endormir, je prends une douche très très chaude pour me relaxer. Et de la mélatonine pour m'endormir plus facilement." Openda applique un vrai rituel au réveil :"Le matin, c'est douche froide pour me réveiller. Et lunettes pour favoriser la lumière, éveiller les sens et mon cerveau."

L'attaquant n'hésite pas à se montrer offensif quand il est question de nourriture :"Avant Clermont, nous avions évoqué mon alimentation à base de riz, de poisson, de fruits pour avoir de l'énergie durant le match. Nous travaillons aussi la respiration pour favoriser la récupération, la production d'efforts."

Openda se vide l'esprit en se confiant à Siebe Hannosset, son préparateur personnel, car "cela permet de libérer certaines choses. Il me comprend. Nos échanges développent un énorme sentiment de confiance."