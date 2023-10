Jouer à l'arrière-gauche avec les Diables apporte une nouvelle vision à Arthur Theate

"Mon statut a évolué de part les matchs, mais aussi le temps", pense Theate, 23 ans. "Domenico Tedesco me donne énormément de crédit. Il est très proche de moi, ce qui ne peut être que bénéfique pour moi. Roberto Martinez était aussi proche de tout ses joueurs, il parlait beaucoup, même avec moi. Il avait sa philosophie. Il faut la respecter. J'ai été très fier de pouvoir faire partie du groupe de Roberto Martinez. Ce sont deux choses différentes parce que maintenant j'ai joué tous les matchs, donc je suis plus heureux, mais j'étais très fier d'être là avant."

"L'alignement est différent en tant qu'arrière-gauche parce qu'on n'a pas tout le jeu devant soi quand est sur le côté", a analysé le défenseur. "Et c'est bien pour moi, car maintenant, quand je joue central, j'ai une analyse différente de la situation. Jouer à l'arrière-gauche m'apporte pas mal de vision quand je rejoue en central."

Tedesco apporte "beaucoup de discipline" à Theate. "Il est clair sur ce qu'il veut avec moi, sur ce qu'il veut avec l'équipe. On sait le rôle et les tâches qu'on a à faire. C'est très bien pour moi. Je sais à chaque fois quand je dois sortir de position ou pas. Il est très rigoureux sur le plan tactique. Et sur le plan mental, il est très proche de nous. Que ça aille bien ou que ça aille mal", a résumé Theate.