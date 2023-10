La Belgique qualifiée pour un sixième grand tournoi de rang

Après la Coupe du monde 2014 au Brésil, l'Euro 2016 en France, la Coupe du monde 2018 en Russie, l'Euro 2020 à travers l'Europe et la Coupe du monde 2022 au Qatar, les Diables Rouges disputeront l'Euro 2024 en Allemagne. Une performance inédite dans l'histoire de l'équipe nationale belge. Le précédent record de la Belgique était de quatre grands tournois de suite entre 1980 et 1986, avec deux phases finales de l'Euro (1980 et 1984) et deux de Coupe du monde (1982 et 1986), avec la finale de l'Euro 1980 et la quatrième place au Mondial 1986 en point d'orgue.

Il faut toutefois préciser que le nombre de participants à ces deux tournois a évolué au fil du temps. Entre le Mondial 2002 au Japon et en Corée du Sud et le Mondial 2014 au Brésil, la Belgique n'avait pas réussi à franchir le cap des qualifications. Les Diables Rouges avaient ainsi manqué l'Euro 2004 au Portugal, l'Euro 2008 en Autriche et en Suisse et l'Euro 2012 en Pologne et en Ukraine, à une époque où 16 pays étaient qualifiés, ainsi que la Coupe du monde 2006 en Allemagne et la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud.