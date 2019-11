Diables Rouges: la grosse surprise de Roberto Martinez pour affronter la Russie et Chypre

Ce midi, dans l'auditorium du Centre national de football de Tubize, Roberto Martinez a annoncé sa sélection pour les deux dernières rencontres de qualification de l'Euro 2020 en Russie (16 novembre à Saint-Petersbourg) et contre Chypre (19 novembre à Bruxelles), les deux derniers matchs internationaux de l'année. Une surprise : c'est Elias Cobbaut qui prend la place de Vertonghen blessé, et non Bjorn Engels ou Christian Kabasele.

Gardiens

Courtois (Real Madrid), Mignolet (FC Bruges), Sels (Strasbourg) et Van Crombrugge (Anderlecht)

Défenseurs

Alderweireld (Tottenham), Vermaelen (Vissel Kobe), Denayer (Lyon), Boyata (Hertha Berlin), Dendoncker (Wolverhampton), Mechele (FC Bruges) et Cobbaut (Anderlecht)

Latéraux

Castagne (Atalanta), Chadli (Anderlecht), Carrasco (Dalian Yifang) et T. Hazard (Mönchengladbach)

Milieux de terrain

De Bruyne (Manchester City), Witsel (Dortmund), Tielemans (Leicester), Praet (Leicester) et Vanaken (FC Bruges)

Milieux offensifs / Ailiers

E. Hazard (Real Madrid), Mertens (Naples), Verschaeren (Anderlecht), Trossard (Brighton) et Lestienne (Standard)

Attaquants

Lukaku (Inter Milan), Batshuayi (Chelsea), Benteke (Crystal Palace) et Origi (Liverpool)



Pour rappel, deux titulaires habituels sont blessés. Il s'agit de Jan Vertonghen et Thomas Meunier. La sélection d'Elias Cobbaut est une surprise car on aurait pu s'attendre à une convocation de Christian Kabasele, redevenu titulaire en Premier League à Watford, ou Björn Engels, titulaire aussi en Premier League mais à Aston Villa. C'est donc une première sélection pour l'Anderlechtois Cobbaut, 21 ans, qui a l'avantage d'être gaucher et de pouvoir donc prendre la place de Thomas Vermaelen si celui-ci devait ne pas pouvoir être aligné à la place de Vertonghen sur le côté gauche de la défense à trois de Martinez.

Le seul gros test de ces éliminatoires en Russie

En Russie, les Diables Rouges peuvent s'attendre à tout sauf à une promenade de santé. Dans le stade Krestovski de Saint-Petersbourg, où ils ont été éliminés par la France en demi-finale du Mondial l'an dernier et où ils ont ensuite remporté le bronze contre l'Angleterre, les Belges retrouvent une formation qui n'a perdu des points que contre eux dans ces qualifications (défaite 3-1 lors de la 1e journée à Bruxelles). Les Diables Rouges peuvent s'assurer de la victoire dans leur groupe pour autant qu'ils obtiennent au moins un point face aux Russes. Car même en cas d'égalité de points à l'issue de la dernière journée, la Russie serait devancée car les rencontres directes entre les deux pays sont prépondérantes. La Belgique voudra éviter ensuite la moindre erreur contre Chypre, afin de ne pas mettre en péril leur statut de tête de série le 30 novembre lors du tirage au sort de la phase finale à Bucarest. Seuls les six meilleurs vainqueurs de groupe seront tête de série. Pour la première fois, celles-ci sont établies sur base des performances réalisées lors des qualifications. Outre la Belgique, les têtes de série sont actuellement l'Ukraine, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre et les Pays-Bas. En cas d'égalité dans ce classement, la différence de buts est déterminante.

L'Euro se jouera du 12 juin au 12 juillet dans 12 pays. La finale se disputera au stade de Wembley à Londres.