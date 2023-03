Le gardien Marc-André ter Stegen espère marquer des points face au Pérou et la Belgique

Marc-André ter Stegen remplacera Manuel Neuer, blessé, dans les buts de la Mannschaft lors des prochains matchs d'entraînement contre le Pérou (samedi à Mayence) et la Belgique (mardi prochain à Cologne). Neuer s'est fracturé la jambe lors d'un accident de ski en décembre et est indisponible cette saison.

Ter Stegen n'a eu que de brefs contacts avec Neuer immédiatement après l'accident du gardien du Bayern Munich. "On s'est écrit un message, on se souhaite bonne chance. On espère que la convalescence se passera bien et en douceur. J'espère vraiment qu'il sera bientôt de retour et qu'il prendra le temps de se rétablir à 100 %", a ajouté ter Stegen. "C'est ce que je lui souhaite en tant que collègue, en tant qu'ami et en tant que coéquipier de longue date au sein de l'équipe nationale".