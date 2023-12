Le président de l'UEFA souhaite un "Euro apolitique" après la controverse au Qatar

"J'attends un espace libre de toute controverse, illustré par le libre choix du brassard de capitaine dans toutes nos compétitions", a ainsi expliqué le Slovène au média allemand Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) en marge du tirage au sort de la phase finale qui s'est déroulé samedi à Hambourg en Allemagne.

Ceferin faisait là référence aux nombreux débats qui ont entouré le brassard "One Love", un symbole contre la discrimination et en faveur de l'inclusion. Sept pays européens, parmi lesquels la Belgique, s'étaient vu refuser le droit de porter le brassard coloré à l'occasion du Mondial 2022. Plus encore, la FIFA avait exigé des modifications sur le deuxième maillot de la Belgique, dans lequel était inscrit le mot "Love".