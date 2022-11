Le Maroc s'impose face aux Diables Rouges, la Belgique jouera sa qualification contre la Croatie (photos)

Le résumé du match

Le 50e match en Coupe du monde des Diables Rouges s'est terminé par une défaite 0-2 face au Maroc, dimanche au stade Al Thumama de Doha, dimanche au Qatar. Les buts ont été inscrits à la 73e minute par Abdelhamid Sabiri sur un coup franc et dans les arrêts de jeu par Zakaria Aboukhlal (90e+3).

Après cette deuxième rencontre du groupe F, les Diables Rouges possèdent 3 points, et sont deuxièmes au classement derrière le Maroc, qui en compte 4. La Croatie possède un point et le Canada zéro. Ces deux dernières équipes se rencontrent à 17 heures (belges). La qualification des Belges pour les huitièmes de finale passera obligatoirement par une performance face à la Croatie, jeudi à Al-Rayyan (16h00 belges). Roberto Martinez a apporté trois changements en regard de l'équipe qui avait débuté contre la Canada mercredi. Thomas Meunier, Amadou Onana et Thorgan Hazard remplaçaient Leander Dendoncker, Youri Tielamans et Yannick Carrasco.

La défense à trois était désormais composée de droite à gauche de Toby Alderweireld, Jan Vertonghen et Timothy Castagne. Les Diables ont nettement mieux abordé le match que quatre jours plus tôt. Et Batshuayi a alerté dès la 5e le gardien El Kajoui, qui a remplacé à la dernière minute Bono, blessé à l'échauffement, dans le but marocain. Face à des Marocains très regroupés et attentistes dans leur moitié de terrain, les Belges ont pu déployer leur jeu de possession mais n'ont que rarement réussi à déstabiliser les Lions de l'Atlas, faute d'accélération, d'espaces et de créativité.

On nota bien un essai de Meunier pas assez puissant (19e) ou encore une accélération d'Eden Hazard, prolongée par Kevin De Bruyne, qui permit à Meunier d'adresser un centre dangereux.

Un coup franc direct désaxé de De Bruyne survola lui le cadre marocain (39e). Amadou Onana écopa juste avant la demi-heure d'un avertissement qui le privera du 3e match jeudi contre la Croatie. En transition, le Maroc a mis le nez à la fenêtre par Ziyech (21e) et surtout par Hakimi (33e) mais aucun des deux ne cadra son envoi. Il en alla tout autrement sur un ultime coup franc avant à la pause. Le tir de Ziyech surprit Courtois. Heureusement pour les Diables, Saïss était en position de hors-jeu et l'arbitre mexicain Cesar Arturo Ramos a annulé le but après avoir consulté le VAR (45e+2). La Belgique revenait de loin. Le jeu s'ouvrit davantage à la reprise, les Marocains prenant confiance, et les essais au but se multiplièrent.

Après Ziyech sur Courtois (50e), Eden Hazard sur El Kajoui (51e) et Boufal vit son ballon manquer la cible de peu (57e). A l'heure de jeu, Dries Mertens et Tielemans remplacèrent Eden Hazard et Onana. Les Marocains commencèrent à prendre l'ascendant dans l'entre-jeu et les rôles s'inversèrent. Les Belges, repliés, jouaient la transition. Sur l'une d'elle, Mertens alerta El Kajoui (66e). Ce ne fut pas une réelle surprise quand un coup franc direct excentré de Sabiri a traversé toute la défense et surpris Courtois, comme sur le coup franc en fin de première mi-temps, pour finir sa course au fond des filets (0-1, 73e).

Les montées au jeu successives de Leandro Trossard, Charles De Ketelaere, pour Batshuayi et Thorgan Hazard (75e), et finalement de Romelu Lukaku pour Thomas Meunier (81e) n'y changèrent rien. Même si une tête de Jan Vertonghen ne manqua pas le cadre de beaucoup (82e). Et sur un ultime contre marocain, Aboukhlal donnait au marquoir sa physionomie définitive (0-2, 90e+2). La Belgique s'inclinait, mettant fin à une série de 8 victoires consécutives en phase de poules dans une Coupe du monde.

92' - 0-2 pour le Maroc ! La Belgique s'effondre, et c'est mérité.

90' - Le Maroc va chercher un corner et des précieuses secondes.

85' - Les Belges patinent, on ne trouve pas la solution...

78' - Trossard tente de provoquer, mais sans succès. Cette deuxième mi-temps est assea mauvaise.

71' - Ouverture du score marocaine ! Sur un coup franc, Sabiri ouvre la marque.

68' - Batshuayi est moins fringuant que contre le Canada, il est notamment souvent hors-jeu. Voir monter Lukaku ne serait pas une surprise.













65' - Batshuayi voit sa frappe contrée, et le ballon qui atterit dans les mains de Munir.

63' - Vertonghen sauve un ballon très dangereux, quasiment sur la ligne !

59' - Changements chez nos Diables : Hazard et Onana, probablement les deux meilleurs Belges sur le terrain, mais à court de forme pour l'un et jauni pour l'autre, cèdent leurs places à Mertens et Tielemans.

56' - Sacrée occas' pour le Maroc ! Boufal enroule sa frappe qui passe à quelques centimètres du poteau de Courtois, c'était chaud !

55 ' - Il est dans son match Eden, il propose de belles choses et se rend disponible pour combiner, c'est encourageant !

50' Grosse frappe de Hazard repoussé par Munir, la deuxième période commence bien !

46' - C'est reparti, et on espère voir des buts !

C'est la mi-temps !

46' : Annulé ! Hors-jeu, de Hakimi qui gêne Courtois pour son intervention. C'était chaud....

45' : But pour les Marocains... Ballon dévié qui finit dans le goal de Courtois.

44' - Coup franc dangereux pour le Maroc... Attention !

39' - De Bruyne envoie son coup-franc sur le toit du but de Munir. Les Belges dominent toujours les débats.

34' - Première occasion franche pour le Maroc : Hakimi envoie au-dessus !

30' - Aie, Onana prend un jaune, il sera suspendu contre la Croatie !

27' - Meunier se fait surmonter, mais sans danger, Boufal envoie son tir bien au-dessus.

21' - Courtois très calme, dribble tranquillement un Marocain dans son rectangle. On a eu un coup de chaud !

18' - La jolie frappe de Meunier qui vient alerter Munir !

15' Belle combinaison sur coup-franc ! On gagne un nouveau corner sur cette action. Les Belges sont bien dans le match !

9' - Beau coup-franc à venir, à proximité de la surface marocaine !

5' - Elle est là la première occasion ! Sur une tès belle passe de Thorgan Hazard, Batshuayi se présente dans le gardien Marocain qui doit mettre en corner.

1' - Et c'est parti ! Allez les Diables !

0' - Les hymnes retentissent, c'est bientôt le coup d'envoi !

13h47 : Le stade est rouge... de couleurs marocaines ! Les Marocains sont extrêmement nombreux, les fans belges devront se montrer bruyant pour soutenir nos Diables !

13h32 : Emiliano Bonfigli a pu se rendre compte par lui-même que l'ambiance était déjà au rendez-vous. On attend jusqu'à 20.000 marocains dans les travées du stade !

13h25 : Autour du stade, supporters Belges et Marocains affichent leurs ambitions.

13h17 : Bonjour à tous, et bienvenue dans ce live commenté de ce Belgique - Maroc qui s'annonce chaud, chaud, chaud ! Autour du stade, les supporters se croisent, dans la bonne humeur.





Ce supporter n'a manifestement pas su faire son choix !

Elle est là, la surprise de Roberto Martinez : pour le match face au Maroc, le sélectionneur espagnol devrait aligner une défense à 4, pour seulement la deuxième fois depuis qu'il est en poste. La première, c'était face au... Brésil en 2018. Espérons que cela puisse porter chance également cette année à nos Diables !

Il est également probable que Martinez décide cependant d'aligner Meunier ou Castagne dans le trois arrière avec Vertonghen et Alderweireld, mais au vu de leurs faibles expériences à ce poste-là, on pencherait plutôt pour l'instauration d'une défense à 4.

La composition est là, avec quelques petits changements par rapport au match face aux Canadiens :

Courtois - Meunier, Vertonghen, Alderweireld, Castagne - Witsel, Onana - T. Hazard, De Bruyne, E.Hazard - Batshuayi.

L'avant-match

Une victoire aux dépens du Maroc, dimanche après-midi à Doha, qualifiera les Diables Rouges pour les huitièmes de finale du Mondial 2022 de football. Avec 6 points, la Belgique sera assurée de terminer à l'une des deux premières places du groupe F. Au cas où la Croatie et le Canada ne se départageaient pas quelques heures plus tard, les Belges seront même assurés de terminer premiers du groupe.

Une victoire contre le Maroc serait une 9e consécutive en phase de groupes dans le Mondial, nouveau record. Les Diables partagent l'actuel record de huit succès avec le Brésil qui a réussi cette série entre 1986 et 1994 et entre 2002 et 2010. La série belge a débuté lors du Mondial 2002. Si la défense devant Thibaut Courtois devrait être confiée à Leander Dendoncker, Toby Alderweireld et Jan Vertonghen et si le trio offensif restera composé de Kevin De Bruyne, Eden Hazard et Michy Batshuayi, les interrogations subsistent sur la composition de l'entre-jeu qui affrontera les Marocains.

Roberto Martinez conservera-t-il ceux qui ibt joué la seconde mi-temps face au Québec, avec Amadou Onane et Thomas Meunier, ou reprendra-t-il le onze qui a débuté le match avec Youri Tielemans et Yannick Carrasco? S'il a repris l'entraînement collectif, Romelu Lukaku ne devrait pas jouer face au Maroc. La montée au jeu du meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges reste cependant une possibilité.

Le Maroc a arraché un partage blanc méritoire face à la Croatie en ouverture de son Mondial. Son 4-3-3 théorique se transforme en un 4-5-1 assez rapidement en perte de balle. Il ne faut pas s'attendre à une pression élevée de sa part, comme celle exercée par le Canada, mais à une meilleure maîtrise technique et tactique. Le public pourrait son rôle. Il y avait 15.000 Marocains face aux Croates.