Leandro Trossard prêt pour un nouveau chapitre: "Je suis convaincu de mes qualités"

"C'est un nouveau départ, pour moi aussi. Nous avons un nouveau sélectionneur national, un nouveau staff et je suis très enthousiaste à l'idée de commencer ici. Quant à savoir si je serai titulaire, c'est au coach de prendre la décision. Je ne peux que faire de mon mieux et être performant dans mon club", a déclaré Trossard.

Depuis, Eden Hazard a pris sa retraite internationale et l'ancien Genkois a quitté Brighton pour Arsenal, où il a inscrit un but et délivré six passes décisives en 12 duels, avec notamment un triplé contre Fulham il y a dix jours.

"Je suis convaincu de mes qualités", a déclaré le Limbourgeois. "Je suis heureux d'avoir pu aller à Arsenal, c'est une bonne étape dans ma carrière. Avant cela, j'avais également réalisé une très bonne saison. Je me sens très bien. Le titre de Premier League ? C'est peut-être le plus grand défi de ma carrière, car vous savez à quel point il est difficile de gagner la PL. Nous avons un groupe solide et nous avons déjà montré à quel point nous sommes forts."