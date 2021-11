Les Diables Rouges battent l'Estonie et valident leur ticket pour le Mondial 2022

(Belga) La Belgique s'est qualifiée pour la Coupe du monde au Qatar 2022 grâce à sa victoire 3-1 sur l'Estonie, samedi, à Bruxelles, dans son septième et avant-dernier match de qualification, dans le groupe E. Christian Benteke (11e), Yannick Carrasco (53e) et Thorgan Hazard (74e) ont inscrit les buts belges, Erik Sorga (70e) celui de l'Estonie.

Dries Mertens était mis à l'honneur avant la rencontre pour ses 100 'caps' avec les Diables Rouges, un chiffre symbolique atteint durant le dernier Euro. Le Napolitain prenait place sur le banc. Profitant des absences de Romelu Lukaku et Michy Batshuayi, Christian Benteke saisissait parfaitement l'occasion qui s'offrait à lui. Dès la 11e minute, il récupérait un centre de la gauche de Yannick Carrasco - parfaitement lancé par Kevin De Bruyne - relâché par le gardien Matvei Igonen et ouvrait le score, inscrivant son 17e but en équipe nationale. Benteke frôlait encore à deux reprises le but: le poteau repoussait sa reprise de la tête, sur un centre de Thomas Meunier (21e) puis le gardien Igonen déviait sa frappe du droit (23e). Entre le but et les deux occasions de Benteke, Igonen s'était illustré sur un coup franc de Kevin De Bruyne qu'il touchait juste ce qu'il fallait pour l'envoyer sur le poteau (15e). En seconde période, Benteke glissait le ballon à Yannick Carrasco, qui doublait la mise d'une frappe du gauche des mètres se logeant dans la lucarne estonienne (53e). L'Estonie revenait dans la rencontre avec un but d'Erik Sorga, le plus rapide à la récupération après un tir de Rauno Sappinen repoussé par Thibaut Courtois (70e). Les Diables Rouges ne mettaient que 4 minutes avant de se remettre à l'abri. Thorgan Hazard servait Dries Mertens qui lançait sur la gauche Kevin De Bruyne lequel centrait au second poteau où se trouvait... Thorgan Hazard, qui concluait de la tête le mouvement qu'il avait initié (3-1, 74e). Alexis Saelemaekers voyait son but de l'extérieur du droit être annulé pour un hors-jeu de Charles De Ketelaere (88e). Malgré une dernière occasion pour Divock Origi, le score n'évoluait plus. La Belgique valide sa qualification avec 19 points, 5 de plus que le pays de Galles, vainqueur 5-1 du Belarus. Belges et Gallois s'affronteront mardi à Cardiff dans la dernière journée du groupe. Les Diables Rouges peuvent ainsi célébrer leur qualification pour une 14e phase finale de Coupe du monde, la troisième de suite après 2014 et 2018. Pour la génération dorée, il s'agit de la cinquième qualification de rang à un grand tournoi, en comptant aussi les deux participations aux Euro 2016 et 2020. Le tirage au sort se tiendra le 1er avril 2022. La Coupe du monde se disputera pour la première fois en hiver, du 21 novembre au 18 décembre. (Belga)