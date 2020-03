Ligue des Nations: les Diables connaîtront ce mardi leurs adversaires, tirage au sort en direct sur RTL INFO

(c) Belga

L'Euro 2020 n'a pas encore débuté que la prochaine Ligue des Nations pointe déjà le bout de son nez. Ce mardi en début de soirée à la bourse d'Amsterdam, l'UEFA va effectuer le tirage au sort de la deuxième édition du tournoi continental, qui débutera dès septembre 2020.

Versée dans le pot 2 de la Ligue A, la Belgique aura à cœur de se qualifier pour le Final Four prévu du 2 au 6 juin 2021 et ainsi effacer la désillusion enregistrée en Suisse (5-2) en novembre 2018.

Quelques ajustements ont été effectués pour cette nouvelle édition, qui rassemble toujours 55 pays. Les Ligues A et B sont désormais constituées de quatre groupes de quatre nations, contre trois lors du tournoi inaugural en 2018-2019. Ces changements ont pour conséquence d'augmenter le nombre de matches sur l'ensemble de la compétition, passant de 138 à 162. L'UEFA estime que cela "augmentera la valeur commerciale de la compétition".

Quels sont les adversaires potentiels des Diables ?

La Belgique est dans le pot 2 en compagnie de la France, de l'Espagne et de l'Italie. Elle est assurée de rencontrer un des quatre pays présents au dernier Final Four: la Suisse, les Pays-Bas, l'Angleterre ou le Portugal, tenant du titre. La Seleção de Cristiano Ronaldo s'était imposée 1-0 en finale contre les Pays-Bas à Porto en juin 2019. Le groupe des Diables sera complété par une nation du pot 3 (Bosnie-Herzégovine, Ukraine, Danemark ou Suède) et une autre du pot 4 (Croatie, Pologne, Allemagne ou Islande). Ces équipes du dernier chapeau devaient initialement se retrouver en Ligue B mais ont bénéficié du changement de format pour rester dans l'élite.

Les ligues B et C de la Ligue des Nations, lancée pour diminuer le nombre de matches amicaux, seront également constituées de quatre groupes de quatre pays. Enfin, la ligue D sera séparée en deux groupes, un de quatre et un de trois. Les vainqueurs de groupes sont promus au niveau supérieur alors que les derniers descendront à l'étage inférieur.

Cette Ligue des Nations permettra aussi à deux équipes nationales de disputer les barrages pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Ces barrages regrouperont douze pays, les dix deuxièmes de la première phase ainsi les deux meilleures équipes de la Ligue des Nations qui ne sont pas directement qualifiées. Ils seront joués pour la première fois en trois voies, chacune constituée d'une demi-finale et d'une finale sur le principe d'élimination directe. Les vainqueurs des trois voies décrocheront les derniers tickets européens pour le Mondial qatari. (Belga)