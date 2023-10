L'Union belge prête à abandonner le statut de tête de série pour les Diables Rouges

Selon le règlement de l'UEFA, la rencontre doit être rejouée le lendemain mais les joueurs suédois sont déjà rentrés à Stockholm et les Diables Rouges, qui jouent pour la plupart à l'étranger, sont aussi rentrés chez eux. L'URBSFA ne souhaitant pas demander un forfait à l'encontre de la Suède, la dernière possibilité reste un maintien du score. "Nous respecterons la décision de l'UEFA", a déclaré un porte-parole de l'URBSFA.

Si le score est maintenu, la Belgique pourrait faire une mauvaise affaire pour un potentiel statut de tête de série lors du tirage au sort de l'Euro le 2 décembre prochain. Pour figurer dans le pot 1, la Belgique doit terminer parmi les cinq meilleurs premiers de groupe des éliminatoires.

"On n'exigera pas un forfait de la Suède. On veut montrer du respect après les événements. Il faut rester grand et nous allons rester grands", a déclaré Leroy au journal Le Soir.