"Mile Svilar ne peut plus changer de fédération", explique Tedesco

Cité par plusieurs observateurs comme un Diable Rouge potentiel, le gardien de but Mile Svilar n'a pas été appelé par Domenico Tedesco pour les rencontres que la Belgique disputera en Irlande (23 mars) et en Angleterre (26 mars). "Il ne peut plus changer de fédération", a expliqué le sélectionneur, jeudi, à Louvain-la-Neuve.