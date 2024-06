"Mon Dieu que c'est fort": Jérémy Doku brille contre la Roumanie et fait craquer les réseaux sociaux (DIRECT)

Les Diables Rouges disputent un match intéressant, notamment dans le jeu offensif. Sur les réseaux sociaux, on est visiblement rassurés. Avec un homme particulièrement en vue: Jérémy Doku.

On entend tellement fort les supporters belges dans le stade, c’est ça que j’aime #BELROU

On met la patate. #belroe #EURo2024

Il ne reste plus que quelques minutes avant le coup d'envoi. La pression monte.

17h44

Bonsoir à tous !

Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce live du choc entre la Belgique et la Roumanie, au coeur des réseaux sociaux et des fans belges !