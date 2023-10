Orel Mangala veut assurer la qualification dès vendredi en Autriche

Les Diables Rouges peuvent assurer leur qualification à l'Euro 2024 de football dès vendredi lors du déplacement en Autriche. Avec une victoire, les troupes de Domenico Tedesco valideront leur ticket pour l'Allemagne. "C'est l'objectif principal, on veut terminer le travail et ça commence vendredi", a résumé Orel Mangala en conférence de presse mardi, à Tubize. "Il faut aller là-bas pour prendre les trois points et se qualifier".