Quels Diables Rouges pour la Ligue des Nations? Suivez la sélection de Roberto Martinez en direct vidéo (13h)

Ce mardi à 13h au Centre national de Tubize, Roberto Martinez, l'entraîneur des Diables Rouges, prolongé cet été jusqu'au Mondial 2022, va dévoiler sa sélection pour les matches de Ligue des Nations au Danemark (5 septembre) et contre l'Islande (8 septembre). C'est la première sélection depuis le mois de novembre et les derniers matches de qualification pour l'Euro, reporté en 2021 à cause du coronavirus.

Le grand absent de cette sélection est certainement Vincent Kompany qui a mis fin à sa carrière la semaine dernière pour devenir l'entraîneur du RSC Anderlecht. Pour le remplacer, les solutions sont nombreuses mais Roberto Martinez pourrait également préparer l'avenir en sélectionnant Zinho Vanheusden, qui figure dans la pré-sélection.

Les Diables évoluant en Angleterre (Kevin De Bruyne, Toby Alderweireld, Youri Tielemans, Leander Dendoncker, Dennis Praet, Michy Batshuayi, Christian Benteke, Leandro Trossard et Divock Origi) qui seront sélectionnés seront exemptés de quarantaine. Depuis le 8 août, la Grande-Bretagne a réintroduit une quarantaine obligatoire de 14 jours pour les voyageurs venant de Belgique.

Rayon certitudes, Martinez pourra compter sur ses quatre gardiens habituels: Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Koen Casteels et Hendrik Van Crombrugge. En défense, Jan Vertonghen est fit tout comme Dedryck Boyata, Jason Denayer et Brandon Mechele. Thomas Vermaelen, qui n'a pas joué le week-end dernier avec le Vissel Kobe à cause d'une blessure, est incertain.

Sur les flancs, un point d'interrogation subsiste également autour de la présence de Thomas Meunier, blessé en préparation avec Dortmund. En cas d'absence, Meunier pourra être suppléé par Timothy Castagne à droite. À gauche, Roberto Martinez pourra se reposer sur Thorgan Hazard et Yannick Carrasco.

Dans l'entrejeu, Axel Witsel est prêt tout comme Hans Vanaken.

En attaque, Romelu Lukaku, battu vendredi en finale de l'Europa League avec l'Inter, Dries Mertens, Eden Hazard, Divock Origi, Michy Batshuayi et Christian Benteke devraient être appelés.