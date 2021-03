Voici la réaction du sélectionneur des Diables Rouges Roberto Martinez après l'écrasante victoire de la Belgique sur la Biélorussie (8-0) mardi soir à Louvain.

La Belgique s'est largement imposée (8-0; résumé) mardi soir contre la Biélorussie à l'occasion de la 3e journée des qualifications à la Coupe du monde 2022 au Qatar. "Quand vous êtes Diable Rouge, vous devez montrer les responsabilités que cela implique. L'équipe qui a commencé a démarré avec un bon tempo et c'était vraiment très appréciable", a expliqué Roberto Martinez au micro de la RTBF à l'issue de la rencontre. "La faim des joueurs? On travaille là-dessus. On a vraiment beaucoup de bons joueurs dans cette équipe et je le vois à l'entraînement. On voit la qualité que tout le monde partage dans ce groupe. Tous les joueurs travaillent pour les autres. Avec la clean sheet, c'était important de montrer ce travail d'équipe".

Le sélectionneur des Diables a-t-il déjà une idée des 23 joueurs qu'il va reprendre pour l'Euro cet été? "On suit 108 joueurs. Il a fallu élargir en raison de la pandémie de coronavirus et des blessures. Mais on travaille aussi à plus long terme que l'Euro. Il arrive vite, mais le Mondial au Qatar (en 2022, ndlr) aussi. On doit déjà préparer tout ça. Sans oublier la Ligue des Nations entre les deux. Il faut travailler sur ces trois tournois donc on voit plus loin que simplement trouver la liste de l'Euro".