"Rions de la Belgique": le but de la Slovaquie fait craquer les réseaux sociaux (DIRECT)

Après une campagne de qualification relativement facile et une série de matchs de préparation où les Belges sont restés invaincus pendant un an et demi, le moment est venu pour les nouveaux Diables Rouges de montrer ce qu'ils valent à l'Euro. Leur premier test aura lieu lundi soir au Deutsche Bank Park de Francfort-sur-le-Main contre la Slovaquie. Une victoire est essentielle pour aborder le deuxième match de groupe avec confiance.