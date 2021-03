Roberto Martinez: "On a vu toute la personnalité des Diables Rouges"

La Belgique, demi-finaliste de la Coupe du monde 2018 en Russie, a dominé le Pays de Galles à Louvain (3-1) et les Pays-Bas ont été surclassés en Turquie (4-2), mercredi en ouverture des qualifications du Mondial-2022 au Qatar.

Lors de cette première journée la Belgique a parfaitement assuré, avec des buts de Kevin De Bruyne (22e), Thorgan Hazard (28e) et Romeo Lukaku (73e). Les Gallois avaient ouvert le score à la 11e minute par Harry Wilson, servi par Gareth Bale.

A l'issue du match, le sélectionneur Roberto Martinez s'est exprimé au micro de la RTBF et a donné des nouvelles de Thomas Vermaelen, remplacé à la pause. "On ne voulait pas prendre trop de risque, ce n’est pas une blessure grave", a-t-il indiqué.

Il a également analysé la rencontre: "Le pays de Galles s’est adapté plus facilement que nous. On devait s’améliorer dans le mouvement, les conditions n’étaient pas simples, l’état du terrain par exemple, après, on a vu toute la personnalité de cette équipe avec l’égalisation et à la fin, on a répondu de manière très intéressante en tant qu’équipe."