Roberto Martinez pourrait prolonger chez les Diables Rouges avant la Coupe du Monde

Le technicien espagnol, Roberto Martinez, va peut-être poursuivre son aventure à la tête de l’équipe nationale. Selon le Nieuwsblad, la fédération serait en discussion avec l’entraîneur pour prolonger son contrat, lui qui est en place depuis la fin de l’Euro 2016.

Un contrat serait déjà sur les rails, avec l’intention de le garder en tant que sélectionneur et directeur technique, avec une possible hausse salariale en vue, lui qui perçoit actuellement 3 millions d’euros par an. Le plan ? Boucler le contrat avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde.

Martinez dévoilera jeudi sa liste de joueurs retenus pour la Coupe du Monde.