Romelu Lukaku aurait "pu exploser" durant l'été

"La plupart des gens dans cette salle me connaissent", a expliqué Lukaku. "Vous savez que je n'aime pas tourner autour du pot. Je parlerai le moment venu, mais si je racontais comment les choses se sont vraiment déroulées l'été dernier, tout le monde serait choqué. Il y a des moments où j'aurais vraiment pu exploser. Il y a cinq ans, cela aurait probablement été le cas, mais désormais, je ne veux plus gaspiller mon énergie sur ça. Je me suis concentré sur ce que je fais bien: jouer au football."

Lukaku, dont Chelsea ne voulait plus, semblait proche d'un retour à l'Inter Milan puis d'un transfert à la Juventus avant de signer à la Roma, où il a réussi ses débuts. "Je dois remercier Radja Nainggolan, qui m'a bien informé sur le club et les supporters. J'ai aussi beaucoup de contacts avec José Mourinho avant de signer."