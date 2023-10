Romelu Lukaku à Eden Hazard: "Tu as rendu les gens heureux"

"Je voudrais te remercier en tant que coéquipier pendant de longues années. Je pense qu'on a grandi ensemble en équipe nationale", déclare Romelu Lukaku dans une vidéo relayée par l'Union belge de football. C'était vraiment un plaisir d'avoir joué avec toi. Pendant tant d'années, tu as amené tant de bons moments, de plaisir, beaucoup de buts et d'assists. Pour moi, tu as marqué l'histoire du football belge mais aussi du football tout entier. Tu as donné beaucoup de plaisir aux gens, tu as rendu les gens heureux"

"Je voulais te féliciter pour ta grande carrière, parce que tu as été un exemple, du premier jour jusqu'à la fin", poursuit l'attaquant de l'AS Rome. "Tu as toujours été un exemple pour nous tous, pour les enfants, et pour les gens. Tu as montré comment être un père de famille et un footballeur professionnel de haut niveau. Félicitations pour ta belle carrière. Je te souhaite le meilleur pour toi et ta famille. Surtout une bonne santé, et beaucoup de chance", conclut Romelu Lukaku dans cette vidéo filmée dans le hall de l'hôtel des Diables Rouges à Tubize, où l'équipe nationale belge prépare ces matchs de vendredi en Autriche et de lundi contre la Suède, dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024.