Romelu Lukaku: "En gagnant un match comme ça, on montre qu'on a fait un pas en plus"

Voici la réaction de Romelu Lukaku après la victoire de la Belgique contre la Croatie (1-0) dimanche soir au stade Roi Baudouin.

"On n'avait pas montré la bonne intensité contre la Grèce. Aujourd'hui, on a fait un bon match, un match complet tant en possession qu'en perte de balle. On a aussi montré de la maturité. On a montré qu'on ne devait pas toujours aller vers l'avant, qu'on pouvait défendre en gardant le ballon et en gérant le tempo d'un match. On doit être content de cette performance car la Croatie est vraiment une très bonne équipe", a déclaré Romelu Lukaku à l'issue de la rencontre au micro de la RTBF.

Les Diables Rouges ont rassuré tout le monde, notamment la presse qui s'inquiétait du niveau de la défense. "Vous faites votre travail, on fait le nôtre sur le terrain. Je ne me suis jamais concentré sur ce qui se passait dans les médias. C'est vrai qu'en étant en Belgique pour préparer l'Euro, on sent qu'il y a une sorte de pression du peuple".

Les hommes de Martinez ont tout de même réglé la mire. "On s'est vraiment entraînés sur la pression à mettre sur l'adversaire. On doit continuer comme ça. On a de la qualité, on a l'expérience, on doit continuer comme ça".

La Belgique est donc vraiment plus forte qu'à la Coupe du monde 2018, comme il l'a dit il y a quelques jours? "Oui, le collectif est plus fort. On a montré qu'on avait de la maturité. Avant, on pensait qu'à gagner le match en jouant un beau football. On sait être beaucoup plus agressif aujourd'hui. On sait aussi qu'il y aura des moments dans un match où on devra défendre. Thibaut (Courtois, ndlr) n'a eu qu'un arrêt à faire aujourd'hui, et il l'a fait. En gagnant un match comme ça, on montre qu'on a fait un pas en plus".