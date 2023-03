Romeo Lavia sur les traces de Witsel chez les Diables: "Axel est un exemple pour moi"

"Je suis extrêmement fier de faire partie de ce groupe et maintenant que je suis là, j'espère bien sûr jouer un rôle", a déclaré Lavia, qui sans une blessure aurait peut-être été sélectionné au Qatar, lors de la conférence de presse de mercredi à Tubize.

Axel Witsel a joué comme prévu lors de la Coupe du monde le rôle de pare-choc devant la défense. Il a toutefois été décevant au Qatar comme le reste de l'équipe et, entre-temps, il se retrouve de plus en plus souvent sur le banc de touche à l'Atlético Madrid. Vendredi dernier, Witsel n'a pas été retenu dans la sélection de Tedesco, qui a toutefois souligné que cela ne signifiait pas nécessairement la fin de la carrière internationale de Witsel, âgé de 34 ans. En tout état de cause, il appartiendra à son remplaçant de jouer contre la Suède et l'Allemagne. L'accent est mis sur Lavia, qui a suscité l'intérêt de plusieurs grands clubs de Premier League et semble en passe de devenir le nouveau prince héritier du football belge.