Les Diables Rouges dominent largement la Russie et s'assurent de la première place du groupe (photos)

Quatre buts marqués, la première place du groupe I et un statut de tête de série. La Belgique a mené à bien sa mission en s'imposant contre la Russie (1-4) samedi à Saint-Pétersbourg pour le compte de la 9e journée qualificative pour l'Euro 2020. Ce succès permet aux Diables Rouges, déjà qualifiés, de terminer premiers de leur groupe et de s'assurer d'un statut de tête de série lors du tirage au sort de la phase finale, effectué le 30 novembre à Bucarest.

Vermaelen, un temps incertain pour cette rencontre dans un stade Krestovski rempli à ras bord, a rassuré d'entrée avec quelques interventions autoritaires dans le premier quart d'heure.

Les Russes, tentant de trouver l'espace entre les latéraux et les centraux, ont mis une certaine pression sur la défense belge, sans pour autant inquiéter Thibaut Courtois. Létale en contre, la Belgique a vu les frères Hazard débloquer la situation. Eden a glissé à Thorgan qui, rentré sur son pied droit, a envoyé un tir dans la lucarne de Guilherme (0-1, 19e). C'est le deuxième but entièrement construit par deux frères en équipe nationale depuis la réalisation de Romelu Lukaku sur un assist de son frère Jordan lors d'un amical au Portugal en mars 2016 (défaite 2-1).

Après des tentatives d'Axel Witsel (22e) et Eden Hazard (28e), le joueur du Real Madrid a profité d'une remise de la tête de Romelu Lukaku pour doubler l'avance des Belges d'une puissante reprise de volée (0-2, 33e). Touchée moralement, la Sbornaïa de Stanislav Tchertchessov a été complètement spectatrice du troisième but belge. Mis sur orbite par une passe lumineuse de Dries Mertens, Kevin De Bruyne a attendu le bon moment pour glisser le ballon entre les jambes de Fernandes afin de trouver Eden Hazard, seul devant le but (0-3, 40e).

Sur une reprise qui a failli faire mouche au retour des vestiaires (49e), Mertens s'est blessé et a dû laisser sa place à Youri Tielemans. Si l'intensité de la rencontre a quelque peu baissé en seconde mi-temps, Romelu Lukaku a marqué son 52e but avec les Diables Rouges. Rentré sur son pied gauche, l'attaquant de l'Inter n'a laissé aucune chance au portier adverse (0-4, 72e). La Russie a finalement sauvé l'honneur sur corner.

A la suite d'un cafouillage, Georgiy Dzhikiya était à l'affût d'une parade de Courtois pour marquer son premier but international (1-4, 79e). C'est la première fois depuis la première journée, et une victoire 3-1 contre cette même Russie, que Courtois a dû se retourner.

Cette victoire est donc synonyme de première place pour la Belgique qui compte le maximum de points (27) après neuf succès de rang. La Russie, 21 unités, elle est aussi qualifiée. Suivent, l'Écosse (12), Chypre (10) et le Kazakhstan (10), qui a battu Saint-Marin (0) sur le score de 1-3. A noter que les Saint-Marinais ont marqué leur premier but de la campagne.

