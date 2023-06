Thibaut Courtois honoré avant le match contre l'Autriche pour sa 100e sélection

Avant le coup d'envoi du match entre la Belgique et l'Autriche, Thibaut Courtois a été honoré pour sa 100e sélection dans un stade Roi Baudouin en ébullition. Sa fiancée Mishel Gerzig lui a remis un trophée.

Le gardien avait déjà atteint sa 100e sélection lors de la Coupe du monde au Qatar, et a conquis sa 102e cape samedi soir. Il a également été intronisé sur le Walk of Fame du football belge, devant le bâtiment fédéral de Tubize. Contrairement à ses coéquipiers, ce ne sont pas ses pieds mais ses mains qui ont été coulées dans une plaque de bronze. "Le fait de pouvoir représenter les Diables Rouges et d'atteindre les 100 sélections est un rêve qui est devenu réalité", a déclaré Courtois.

Kevin De Bruyne aurait pu fêter sa centième sélection samedi, mais le capitaine s'est blessé aux ischio-jambiers lors de la finale de la Ligue des champions contre l'Inter, le week-end dernier, et n'était donc pas de la partie.