Thibaut Courtois prendra le départ du Grand Prix de F1 d'Azebaïdjan ce dimanche

Thibaut Courtois participera dimanche à 19h00 au GP d'Azerbaïdjan. Le gardien des Diables Rouges défendra les couleurs d'Alfa Romeo. Bien sûr il prendra virtuellement le volant de la monoplace puisqu'il s'agit de la 6e et avant-dernière manche de l'Esports Virtual Grand Prix.

Ce sera la quatrième participation de Courtois à un Grand Prix virtuel de F1. Il a terminé 15e du Grand Prix de Chine, 12e de celui d'Espagne et 13e de celui de Monaco il y a deux semaines. Huit coureurs de F1 participeront à cette course, avec pour la première fois le Mexicain Sergio Perez (Racing Point) et le Français Pierre Gasly (AlphaTauri). Les habitués de la compétition, à savoir Alexander Albon (Red Bull), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren), Nicholas Latifi (Williams) et George Russell (Williams), vainqueur des deux dernières épreuves, disputées à Barcelone et à Monte-Carlo, seront à nouveau de la partie.

Parmi les invités de cette course, on retrouvera le gardien de l'AC Milan Gianluigi Donnarumma, au volant d'une AlphaTauri, et le défenseur de Manchester City Aymeric Laporte, qui participera pour Renault.