Thomas Meunier: "On a réussi à ne pas tomber dans la panique contre le pays de Galles"

La Belgique a entamé sa campagne de qualifications pour la Coupe du monde 2022 avec une victoire (3-1) face au pays de Galles. De Bruyne, Hazard et Lukaku ont permis aux Diables Rouges de répondre à l'ouverture du score de Wilson en début de rencontre.

Après la rencontre, Thomas Meunier a analysé le match au micro de la RTBF: "C’est la victoire de la maturité, de l’expérience. On a réussi à ne pas tomber dans la panique et dans la nervosité. Personne n'a pété les plombs, on a été serein, sûr de nous, confiant. On a réussi à inverser la situation. Ca peut arriver d’être en difficulté comme ça, ça nous arrive dans nos (grands) clubs, parfois il faut être dominé pour faire la différence."

Et d'ajouter: "On a rendu ce match plus facile par rapport à 2016. C’est le mérite de Martinez. Avec lui, on a davantage de stabilité, de confiance en nous. Le travail qu’il a effectué dès son début a toujours été payant. On a jamais eu de panne, il a réussi à nous inculquer des valeurs, des choses qui font la différence et que l’on doit souligner."