Timothy Castagne raconte l’ambiance glaciale dans le vestiaire après la débâcle contre les Pays-Bas : "Il a fallu quelques jours pour encaisser"

Trois jours après la défaite 1-4 contre les Pays-Bas au stade Roi Baudouin, Timothy Castagne s’est présenté devant la presse. Le joueur de Leicester n’a pas tenté d’éviter les questions portant sur la prestation très décevante des Diables de vendredi soir.

"C’était fort silencieux dans le vestiaire après la défaite", confie-t-il. "Il a fallu quelques jours pour encaisser", ajoute le joueur de Leicester qui annonce qu’il "n’y a pas encore eu de débriefing, on le fera aujourd’hui".

"On était en dessous dans tous les domaines", lâche-t-il, amer. "Si on veut se dire n°1 mondial, on ne peut pas avoir de matchs comme ça". En prenant l’exemple de la défaite de l’année dernière contre la France dans le Final 4, le Diable estime que les joueurs n’ont "peut-être pas tiré les enseignements après la défaite [contre la France]".

L'absence de Romelu, un coup "dur"

Dans la défaite, c’est la non-réaction des Diables qui a le plus fait grincer les dents des fans. "D’habitude, Romelu le fait [taper sur la table]. Ici, il est blessé", regrette le défenseur. Cette blessure pourrait donner "l’occasion à certains de s’affirmer".

Le meilleur buteur de l’histoire des Diables est forfait pour le match de mercredi contre la Pologne. "C’est dur, c’est un pion très important". Mais le Luxembourgeois n’est pas inquiet quant au remplaçant de Romelu : "Michy et Leandro sont pas mal, on a de la ressource".

"Les défenseurs italiens étaient vieux quand ils ont gagné l'Euro"

Interrogé sur la défense des Diables et principalement sur l’âge des cadres, Castagne balaye cet argument de la main en prenant l’exemple italien. "On ne doit pas regarder à l’âge. Les défenseurs italiens étaient aussi vieux quand ils ont gagné l’Euro. Pour moi, il ne faut pas pointer du doigt, mais tous les joueurs doivent se regarder dans une glace."

Enfin, sondé sur l’intérêt de la Ligue des Nations, l’ancien joueur de l’Atalanta a estimé que la compétition était, pour lui, intéressante. "Les joueurs râlent parce que c’est après une longue saison. Personnellement, je préfère jouer les Pays-Bas qu’une petite équipe qu’on aurait de toute façon affrontée. Ça prépare mieux pour le mondial qu’un amical", conclut le Diable.