Tirage au sort Mondial 2022 - Les Diables Rouges vont connaitre leur sort ce vendredi

(Belga) Les Diables Rouges connaitront ce vendredi leurs adversaires lors de la Coupe du monde de football, organisé au Qatar du 21 novembre au 18 décembre. Le tirage au sort de cette 22e édition se déroulera Palais des congrès de Doha à partir de 19 heures locales (18 heures belges).

Les 32 équipes ont été réparties en quatre chapeaux en fonction de leur classement FIFA. Grâce à sa deuxième place dans ce classement, où elle a été détrônée jeudi par le Brésil, nouveau N.1 mondial, la Belgique figure dans le chapeau des têtes de série. La France, championne du monde, l'Argentine, l'Angleterre, l'Espagne et le Portugal, ainsi que le Qatar, pays organisateur, complètent ce premier pot. Cette position a priori favorable ne garantit pas un tirage facile, comme ce fut le cas en 2014 (Algérie, Russie, Corée du Sud) ou en 2018 (Panama, Tunisie, Angleterre). Le chapeau 2 comprend en effets quelques beaux clients, avec le Mexique, les Pays-Bas, le Danemark, l'Allemagne, l'Uruguay, la Suisse, les Etats-Unis et la Croatie. Le troisième chapeau réunit le Sénégal, l'Iran, le Japon, le Maroc, la Serbie, la Pologne, la Corée du Sud et la Tunisie. Le quatrième et dernier chapeau n'est pas encore complet. Le Cameroun, le Canada, l'Equateur, l'Arabie saoudite et le Ghana font partie de ce dernier pot. Les trois dernières boules concernent les vainqueurs des deux barrages intercontinentaux (Nouvelle-Zélande/Costa Rica et Pérou/Emirats arabes unis ou Australie) et du dernier barrage européen (Pays de Galles/Ukraine ou Ecosse). Deux pays issus de la même confédération ne pourront figurer dans un même groupe, à l'exception de l'Europe. (Belga)