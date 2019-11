Tirage EURO 2020 - Les groupes du championnat d'Europe du 12 juin au 12 juillet

(Belga) Les groupes de l'Euro 2020 du 12 juin au 12 juillet dans douze villes différentes, à l'issue du tirage au sort effectué samedi à Bucarest, Roumanie:

GROUPE A (à Rome et Bakou) Turquie Italie Pays de Galles Suisse GROUPE B (à Saint-Petersbourg et Copenhague) Danemark Finlande Belgique Russie GROUPE C (à Amsterdam et Bucarest) Pays-Bas Ukraine Pologne Vainqueur du barrage D (Géorgie, Biélorussie, Macédoine du Nord ou Kosovo) GROUPE D (à Londres et Glasgow) Angleterre Croatie Vainqueur du barrage C (Ecosse, Israël, Norvège ou Serbie) Tchéquie GROUPE E (à Bilbao et Dublin) Espagne Suède Pologne Vainqueur du barrage B (Bosnie-Herzégovine, Irlande du Nord, Slovaquie ou République d'Irlande) GROUPE F (à Munich et Budapest) Vainqueur du barrage A (Islande, Roumanie, Bulgarie ou Hongrie) Portugal France Allemagne Les barrages délivrent les quatre derniers tickets pour l'Euro. A chaque Ligue (ou division, de A à D) de la Ligue des Nations correspond une "voie" de qualification, et donc un ticket pour l'Euro, obtenu à la suite de ce barrage à quatre sous forme de demi-finale et finale à match unique, prévues respectivement le jeudi 26 mars et le mardi 31 mars 2020. . Voie A Demi-finale: Islande - Roumanie Bulgarie - Hongrie Le vainqueur de Bulgarie/Hongrie accueillera la finale . Voie B Demi-finale: Bosnie-Herzégovine - Irlande du Nord Slovaquie - République d'Irlande Le vainqueur de Bosnie-Herzégovine/Irlande du Nord accueillera la finale . Voie C Demi-finale: Ecosse - Israël Norvège - Serbie Le vainqueur de Norvège/Serbie accueillera la finale . Voie D Demi-finale Géorgie - Biélorussie Macédoine du Nord - Kosovo Le vainqueur de Géorgie/Biélorussie accueillera la finale (Belga)