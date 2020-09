Transféré à Leicester, Timothy Castagne se réjouit de retrouver ses amis: "Jouer avec Youri et Dennis, c'est cool !"

Timothy Castagne a disputé toute la rencontre, ce samedi soir, face au Danemark. Le défenseur a pu passer à autre chose après avoir bouclé son transfert dans le club anglais de Leicester.

Ce transfert, bouclé en quelques jours, le Diable Rouge l'explique par son intime conviction. "Pour moi, c'était une décision facile parce que j'ai toujours rêvé de jouer en Angleterre et Leicester est un beau club, ça joue bien au foot", explique-t-il à Vincent Legraive. "J'ai parlé avec Youri et Dennis, ça aide. J'ai un très bon feeling avec le coach. Pour moi c'est un pas en avant, c'est le plus beau championnat au monde pour l'instant".

Il se réjouit de retrouver rapidement un club compétitif, où il évoluera aux côtés de deux amis Diables Rouges. "Ils ont terminé cinquième l'année dernière, on veut refaire pareil cette année. C'est difficile d'être dans ce top 6 en Angleterre, mais c'est un beau challenge. Je pense que c'est un championnat différent, ce sera plus intense. Il faut avoir du coffre et être costaud physiquement, ça va être bien de travailler ça pour moi. On s'entend déjà bien avec Youri et Dennis, on s'entend bien, c'est cool de jouer avec eux".