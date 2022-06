Un scénario incroyable: les Pays-Bas s'imposent dans les dernières secondes contre le Pays de Galles (vidéos)

Les Pays-Bas, toujours invaincus, ont battu in extremis le pays de Galles (3-2), tandis que l'Ukraine a été tenue en échec face à l'Irlande (1-1), mardi lors de la quatrième journée de Ligue des nations.



Après quatre rencontres dans la ligue A, les Néerlandais dominent le groupe 4 avec dix points devant la Belgique (sept points), qui s'est imposée en Pologne 1 à 0 dans le même temps.



Les joueurs de Louis van Gaal ont dominé la première période grâce à une meilleure maîtrise du ballon au milieu de terrain, et se sont projetés rapidement vers la surface adverse après des récupérations hautes, ce qui leur a permis de marquer par Lang (17e) puis Gakpo (23e).



Les Gallois n'ont toutefois pas abdiqué, réduisant le score par Johnson (26e) puis égalisant en toute fin de match par l'inévitable Gareth Bale sur pénalty (90e+2). Contrariés par cette égalisation tardive et contraire au sens de la rencontre, les Néerlandais se sont rués vers l'attaque pour inscrire le but de la victoire, marqué par l'attaquant du FC Barcelone Memphis Depay (90e+3).