Witsel, Alderweireld et De Cuyper dans la présélection de Tedesco pour l'Euro

Contactée par Belga, l'Union belge de football n'a pas souhaité commenter ces informations.

Axel Witsel, 35 ans, et Toby Alderweireld, 35 ans, sont, avec 130 et 127 caps, les deux Diables les plus capés après Jan Vertonghen (154 caps). Le Liégeois et l'Anversois n'ont plus porté le maillot des Diables Rouges depuis le Mondial 2022 au Qatar.