Un choix mûrement réfléchi: Youri Tielemans a pris une décision RADICALE pour son futur

Alors qu'un transfert a été évoqué cet hiver, Youri Tielemans est resté à Leicester. Le Diable Rouge possède un contrat qui le lie aux Foxes jusqu'en 2023 mais ne devrait pas faire de vieux os dans le club champion d'Angleterre 2016.

Fabrizio Romano rapporte que Tielemans ne prolongera pas avec son club et qu'il a refusé une offre de prolongation. Le journaliste, dont la fiabilité n'est plus à prouver, affirme encore que le Diable reste professionnel et concentré sur son club actuel.

Lors des rumeurs de cet hiver, plusieurs clubs du top européens avaient été cités comme étant intéressés par le Belge. Des noms comme le Real Madrid, le FC Barcelone ou Liverpool ont été évoqués. À l'heure actuelle, ce sont les Reds qui seraient les mieux placés pour recruter le milieu de terrain, mais il reste encore quatre mois et demi avant le début du mercato estival. Une éternité dans le monde du foot où tout peut changer en quelques secondes.