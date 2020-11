Youri Tielemans: "On a tué le match très vite" (vidéo)

Voici la réaction de Youri Tielemans après la victoire de la Belgique face à l'Angleterre (2-0) dimanche soir en Ligue des Nations.

La Belgique a battu l'Angleterre 2 buts à 0 dans son cinquième match du groupe 2 de la Ligue des Nations, en Ligue A, dimanche, à Louvain. Youri Tielemans (10e) et Dries Mertens (24e) ont inscrit les deux bus belges. Les Diables Rouges conservent la première place du groupe avant la dernière journée, mercredi, contre le Danemark.

"C'était difficile, surtout en deuxième mi-temps", a analysé Tielemans à notre micro. "Mais on a tué le match très vite en fait. Ce qui fait que ce sont eux qui ont poussé et gardé le ballon et qui se sont créés des opportunités. Mais je pense qu'on avait le contrôle en 1ère mi-temps, en 2e, on a reculé et on n'arrivait pas à garder le ballon. Il faudra analyser cela. Mais c'était un bon adversaire, on gagne 2-0, on ne prend pas de but. Il faut être positif car c'était un match difficile. Mercredi, contre le Danemark, ce sera aussi un match compliqué contre une équipe très physique. Mais si on a la bonne mentalité et qu'on parvient à garder le ballon dans les bons moments, on devra gagner ce match, mais il faudra être aussi costaud mentalement".