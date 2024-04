Dortmund récupère Malen, Sabitzer et Hummels pour affronter le PSG, mais pas Duranville

Le Borussia Dortmund pourra compter à nouveau sur Donyell Malen, Marcel Sabitzer et Mats Hummels au moment d'affronter le PSG, mercredi. Les trois joueurs seront de retour pour la demi-finale aller de Ligue des Champions, comme l'a confirmé l'entraîneur Edin Terzic en conférence de presse, mardi. Ian Maatsen reviendra de suspension, mais Julien Duranville manquera à l'appel à cause d'une blessure musculaire, tout comme Ramy Bensebaini.

Sabitzer s'est remis d'un rhume, et Hummels ne souffre plus du tibia qui l'a tenu à l'écart face à Leipzig, le week-end dernier. Le Borussia s'était alors incliné 4-1.

Malen s'était blessé le mois dernier à la cuisse lorsqu'il était auprès de son équipe nationale néerlandaise. Il a manqué le quart de finale face à l'Atlético, et est revenu à l'entraînement lundi. Il a inscrit 13 buts cette saison pour le compte du BVB en 34 matchs.

"On sait que Paris est maintenant au meilleur de sa forme. Ils ont accumulé de très bons résultats et seulement une défaite en 2024. On sait qu'on va encore devoir améliorer notre performance du match retour" de la phase de groupes, a prévenu l'entraîneur borussien Edin Terzic.

Le PSG est en effet en quête d'un triplé historique, quelques jours après avoir officialisé le 12e titre de champion de son histoire. Les Parisiens sont également qualifiés pour la finale de la Coupe de France. "Je pense que ces dernières semaines ou mois, ils se sont montrés extrêmement constants", a ajouté Terzic.

"Le PSG avec son projet est bâti avec l'objectif de gagner la Ligue des Champions depuis près d'une décennie. Nous, on veut être une part de cela. Si on devait jouer 44 matches contre Paris, ça serait difficile pour nous, mais il n'y a que deux matches, 180 minutes", a conclu le technicien germano-croate.