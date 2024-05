Düsseldorf prend une sérieuse option sur la montée en dominant largement Bochum

Un but contre son camp de Philipp Hofmann (13e) et des réalisations de Felix Klaus (64e) et Yannik Engelhardt (72e) ont permis au Fortuna de prendre une large avance avant le match retour, qui aura lieu dimanche soir à la Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf.

En cas de promotion, les Rhénans retrouveraient la Bundesliga après quatre saisons au second échelon national. Bochum évolue en Bundesliga depuis trois saisons. Le club de la Ruhr a terminé 16e de Bundesliga avec 33 points, soit le même total que l'Union Berlin, 15e, mais avec une moins bonne différence de buts (-32 à -25).