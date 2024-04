Emiliano Martinez suspendu pour la demi-finale aller

Martínez (31 ans) a reçu son deuxième carton jaune durant la séance de tirs au but du quart de finale retour contre Lille. Mais comme les cartons reçus durant le temps réglementaire et la prolongation ne comptent pas pendant les tirs au but, l'arbitre ne l'a pas expulsé.

Cependant, les deux cartons jaunes ont été comptabilisés dans le nombre total de cartons reçus par le gardien. Etant donné que lors du match aller contre Lille, il a également reçu un carton jaune, il en est maintenant à trois avertissements. Cela signifie que Martinez écope d'une suspension et qu'il ne pourra donc pas jouer le match à domicile contre l'Olympiakos le 2 mai lors de la demi-finale aller.