Gareth Southgate, le sélectionneur anglais, s'est dit "fier" de ses joueurs après la qualification pour la finale de l'Euro 2020 grâce à leur victoire 2-1 après prolongations contre le Danemark mercredi. Il est aussi revenu sur le penalty litigieux.

"Je suis tellement fier des joueurs", a réagi Southgate au micro d'ITV. "C'est une incroyable chance de faire partie d'un tel groupe. Les fans ont été incroyables toute la soirée. Nous avions prévenu les joueurs qu'ils devraient montrer de la résilience et ils l'ont fait."

Le sélectionneur anglais a également reconnu les mérites du Danemark qui aura lutté jusque dans les derniers instants. "Le Danemark est une équipe tellement sous-estimée qu'elle nous a posé beaucoup de problèmes. Quand vous avez attendu aussi longtemps que nous pour passer une demi-finale, étant donné le peu d'expérience internationale de certains joueurs, ils ont fait un travail incroyable."

Southgate est également revenu sur la phase du penalty litigieux en prolongations qui a offert la qualification aux Three Lions. "Je n'ai pas revu le penalty, mais je pense que Raheem Sterling a été une épine dans leur pied toute la soirée. Franchement, il n'y a personne que vous préféreriez avoir sur un penalty que Harry Kane, mais il était face à un grand gardien. Heureusement, c'est maintenant sans importance", a ajouté Southgate.

Une qualification pour la finale qui a également une signification particulière pour le sélectionneur anglais. Lors de la demi-finale de l'Euro 1996, il avait manqué son penalty lors de la séance de tirs aux buts contre l'Allemagne, précipitant l'élimination de l'Angleterre. "Le plus agréable, c'est que nous avons offert à nos supporters et à notre nation une soirée fantastique, et que le voyage continue pendant quatre jours", a réagi Southgate.