Euro 2020 - Pedri et Laporte regrettent les occasions manquées

Pedri a écrit l'histoire de l'équipe nationale espagnole en devenant, à 18 ans et 201 jours, le plus jeune joueur de l'histoire à jouer pour l'Espagne lors d'une phase finale de l'Euro, lundi, lors du partage 0-0 contre la Suède. "Je suis un peu content pour mes débuts, parce que c'est un rêve pour n'importe quel enfant, mais je suis triste pour le nul", a résumé le jeune milieu de terrain au micro de Telecinco.

"On n'a pas réussi à mettre un but malgré les nombreuses occasions que l'on a réussi à se créer. On travaillera bien à la vidéo, pour voir nos erreurs", a poursuivi Pedri. L'Espagne a dominé la rencontre, affichant 75 pour-cent de possession de balle au terme des 90 minutes. L'attaquant Alvaro Morata a notamment gaspillé deux belles opportunités et a été sifflé par le public de Séville. "Un attaquant peut avoir des ratés, il est humain, c'est normal. Alvaro travaille beaucoup au quotidien. Donc les supporters doivent continuer à nous faire confiance, on est une grande sélection et on va aller de l'avant", a conclu le joueur de Barcelone. Le défenseur Aymeric Laporte reconnait que c'était un "match difficile" pour la 'Roja'. "Ils étaient un peu repliés derrière et ils ont eu quelques contres qui nous ont fait mal", a analysé Laporte sur beIN Sport. "Nous, on n'a pas su mettre ce but pour passer devant. On essaiera de faire mieux aux prochains matchs. Après je pense qu'on a montré un très beau football. Les gens ont vu qu'on avait la possession du ballon, on a montré beaucoup de beaux enchaînements, mais on n'a pas su finir."