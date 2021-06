Euro 2020 - Zlatko Dalic félicite ses joueurs pour la qualification: "Nous sommes restés calmes"

(Belga) Zlatko Dalic, le sélectionneur de la Croatie, était logiquement heureux de la victoire de son équipe 3-1 contre l'Écosse pour la 3e journée du groupe de l'Euro. Un succès qui permet à la Croatie de terminer deuxième du groupe au nombre de buts marqués.

"J'aimerais avant tout féliciter mon équipe", a déclaré Dalic après la rencontre. "Nous avons réalisé un grand match et nous avons bien contrôlé la rencontre. Nous avons laissé l'Écosse revenir dans le match à cause de nos erreurs mais nous avons su rester calmes. Nous savions que le deuxième puis le troisième but allaient tomber." Auteur du 2-1 d'une sublime frappe de l'extérieur, Luka Modric était également aux anges après la qualification de son équipe. "Nous n'étions pas satisfaits des performances lors des deux premiers matchs et nous savions que nous pouvions être meilleurs", a réagi Modric. "Quand nous jouons comme ça, nous sommes dangereux pour tout le monde. Ce but signifie beaucoup pour moi, mais notre jeu signifie davantage, du début à la fin. Je suis heureux que mon but ait aidé, mais le plus important est que l'équipe ait gagné." (Belga)