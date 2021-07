"Encore plus beau dans la souffrance": le capitaine Chiellini est aux anges après la victoire contre l'Espagne

Gianluigi Donnarumma, gardien de l'Italie, sur la RAI (média public italien) après la qualification pour la finale aux tirs au but contre l'Espagne (1-1 a.p., 4-2 t.a.b.) : "Indescriptible, j'étais serein parce que je savais que je pouvais aider l'équipe. L'équipe a été fantastique, je remercie tout le monde. Il ne manque plus qu'un pas avant d'atteindre notre rêve. Les Espagnols sont très, très forts mais cette Italie est aussi grande. Elle ne lâche jamais, on n'a pas lâché un centimètre jusqu'au bout. La finale, je n'en parle pas par superstition, profitons de cette victoire et demain on pourra penser à la finale."



Leonardo Bonucci, défenseur de l'Italie, sur la RAI:



"C'est le match le plus difficile que je n'ai jamais joué. Compliments à l'Espagne pour ce qu'ils ont mis sur le terrain. Encore, une fois, l'Italie a montré des valeurs, du coeur, de la capacité à souffrir. C'est une joie conquise dans la souffrance, c'est encore plus beau. On savait qu'ils pourraient présenter des surprises au coup d'envoi, Luis Enrique l'a déjà fait dans sa carrière. Compliments à l'Espagne pour le grand match qu'ils ont fait. Il manque quelques centimètres, il faut récupérer, on a trois jours. C'est quelque chose d'incroyable ce qu'on fait, on ne doit pas s'en contenter. On est en finale. On devra mettre la même volonté, les mêmes sacrifices pour ramener ce qui manque à l'Italie depuis 50 ans (depuis la dernière victoire à l'Euro en 1968, ndlr)."