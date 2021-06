La TUILE pour l'Espagne: Sergio Busquets positif au covid-19 à une semaine de l'Euro 2020

Le milieu du FC Barcelone Sergio Busquets, capitaine de la sélection espagnole, a quitté le groupe après avoir été testé positif au Covid-19, a annoncé dans un communiqué la Fédération espagnole (RFEF) à une semaine de l'Euro.

Busquets "a obtenu un résultat positif au dernier test PCR effectué ce matin" par les joueurs, selon la RFEF, qui précise que "le reste des membres du groupe ont tous été testés négatifs". Le joueur, qui "a quitté le groupe dans un véhicule médicalisé", devra rester en quarantaine pendant dix jours, selon les protocoles de l'UEFA et du gouvernement espagnol.



"Les travailleurs comme les contacts proches du joueur resteront isolés de manière préventive au sein de la sélection", ajoute la fédération. Les joueurs s'entraîneront de manière individuelle, en restant dans une bulle sanitaire en attendant leur premier match, le 14 juin à Séville contre la Suède. La Roja, placée dans le groupe E, affronte la Pologne le 19 juin et la Slovaquie le 23.



Le sélectionneur Luis Enrique a jusqu'au 12 juin, l'avant-veille du match, pour faire des changements dans son effectif. "Les mesures sportives qui s'imposent seront étudiées prochainement en function de l'évolution du capitaine de la sélection nationale", ajoute la RFEF. L'encadrement craint notamment que Busquets ait pu contaminer des coéquipiers, assure le quotidien As.



Par précaution, la Roja ne disputera pas son second match amical, prévu mardi contre la Lituanie. L'équipe Espoirs, des moins de 21 ans, la remplace. Busquets a hérité du brassard de capitaine de la Roja après la non convocation de Sergio Ramos, qui n'a pratiquement pas joué en 2021 à cause d'une blessure. L'Espagne est la deuxième sélection participant à l'Euro à connaître une mésaventure similaire, cinq jours après le test positif du Néerlandais Jasper Cillessen.



Le sélectionneur des Oranje Frank De Boer a écarté le gardien, habituel titulaire, du groupe pour l'Euro.